20.03.2020

Hilfreich in Zeiten von Corona: Digitales Weiterbildungsangebot zur Meisterprüfung

Ab sofort bietet der Buchverlag von Holzmann Medien allen Handwerkskammern und Bildungsverantwortlichen 65 digitale Lerneinheiten (Lernvideos).

Nicht nur in Zeiten von Corona ein Plus. Das digitale Weiterbildungsangebot von Holzmann Medien. - © Holzmann Medien

Wegen Corona haben inzwischen viele Handwerkskammern und Bildungsträger ihren Präsenzunterricht nahezu vollständig eingestellt. Der Buchverlag von Holzmann Medien hat in den letzten Monaten ein digitales Weiterbildungsangebot entwickelt, das genau zu diesem Zeitpunkt sehr hilfreich sein kann.

Ab sofort bietet der Buchverlag von Holzmann Medien allen Handwerkskammern und Bildungsverantwortlichen insgesamt 65 digitale Lerneinheiten (Lernvideos) für den Teil 3 der Meisterprüfung. Damit ergänzen Anbieter von Meistervorbereitungskursen zielgerichtet ihr digitales Weiterbildungsangebot rund um die Meisterprüfung.

Die 65 Lernvideos mit über 360 Minuten Laufzeit lassen sich problemlos auf die jeweiligen Online-Lernplattformen, wie z. B. ILIAS aufschalten. Sie eigenen sich dadurch hervorragend zum Selbststudium oder zum Einsatz im Unterricht.

Bei Interesse am neuen digitalen Weiterbildungsangebot wenden Sie sich bitte per E-Mail an Achim Sacher (Achim.Sacher@holzmann-medien.de).