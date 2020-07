08.07.2020

Mário Pinho verstärkt Aspecta-Vertriebsteam

Zum 1. September 2020 wird Mário Pinho das Team von Aspecta Flooring als Vize President Sales Europa, Russland und Westafrika verstärken. Das hat Aspecta-Präsident Marcel Kies bekanntgegeben.

Mário Pinho wird zum 1. September 2020 als Vize President Sales Europa, Russland und Westafrika das Team von Aspecta Flooring verstärken. - © ASPECTA BV

Mário Pinho hat mehr als 15 Jahre Verkaufs- und Marketingerfahrung in der internationalen Bodenbelagsindustrie. Mit seinen Branchenkenntnissen und seinen Kontakten im europäischen Bodenbelagsmarkt soll er das Ziel des Unternehmens unterstützen, mit der Marke Aspecta innerhalb der nächsten drei Jahre einen Marktanteil von mindestens 5 - 8 % am gesamteuropäischen LVT-Markt bei einem derzeitigen Volumen von rund 75 Millionen Quadratmeter zu erreichen.



Pinho war in den vergangenen 15 Jahren für die portugiesische Amorim-Gruppe tätig, zuletzt als Verkaufs- und Marketingdirektor für die Exportmärkte der Amorim Cork Flooring SA. Das Ressort umfasste 55 Länder in Europa, Nordamerika, Großchina und dem asiatisch-pazifischen Raum. Pinho ist bekannt dafür, mit einer innovativen und kreativen strategischen Planung Verkaufserfolg auf multinationaler, multikultureller Ebene zu erarbeiten.



"Mário Pinho ist ein großer Gewinn für unser Unternehmen“, kommentiert Marcel Kies, Global President Aspecta Flooring. "Er ist ein echter Profi mit umfangreichen Erfahrungen in der Bodenbelagsbranche und verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Generierung von Umsatzwachstum bei gleichzeitig nachhaltiger Rentabilität." Als Teamplayer und Mensch passe er perfekt zur Kultur von HMTX, dem Mutterkonzern von Aspecta. Auch Harlan Stone, Global CEO von HMTX Industries, hieß Pinho willkommen und lobte seine Arbeitsethik, Ehrlichkeit, Transparenz und Leidenschaft für das Fußbodengeschäft.