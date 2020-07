31.07.2020

Mapei sagt Teilnahme an der Messe BAU ab

Der Bauchemiespezialist Mapei verzichtet angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auf die Teilnahme an der Messe BAU 2021 in München.

Das Unternehmen begründet die Absage damit, dass eine wie sonst übliche Messeplanung und -durchführung aufgrund der Hygienevorschriften und Einschränkungen durch die COVID-19 Pandemie nicht möglich sein wird. „Da wir unserer Sorgfaltspflicht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht werden müssen, können wir unter diesen Umständen keinen reibungslosen und sicheren Messeauftritt gewährleisten. Dies gilt selbstverständlich auch für alle Standbesucher, die sich darauf verlassen können müssen, dass wir ihre Gesundheit nicht gefährden", sagt Dr. Uwe Gruber, Geschäftsführer der Mapei GmbH.

Mapei plant bei der BAU Messe in 2023 wieder aktiv mit einem Messestand vor Ort dabei zu sein, um an die vergangenen erfolgreichen Messeauftritte anknüpfen zu können, davon ausgehend, dass die Messe dann wieder wie in den letzten Jahren durchführbar sein wird.