31.03.2020

Mapei baut Vertrieb weiter aus

Mapei hat mit Sebastian Andrae und Kevin Wiese sein Außendienst-Team für die Sparte Parkett- und Fußbodentechnik in Deutschland verstärkt.

Sebastian Andrae und Kevin Wiese verstärken den Mapei Außendienst. - © Mapei

Als Vertriebsleiter verstärkt Sebastian Andrae (35) das Vertriebsteam der Mapei Fußbodentechnik und Parkett-Sparte in der Region Mecklenburg-Vorpommern sowie im nördlichen und westlichen Brandenburg. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann mit Abschluss zum Diplom Betriebswirt (VWA) verfügt durch seine Ausbildung und frühere Tätigkeit über fundierte Markt- und Produktkenntnisse im Bereich Fußbodentechnik und Parkett. Andrae obliegt die Betreuung und Beratung der Kunden im Handel und Handwerk sowie die Abwicklung von Objektgeschäfte.

Als Gebietsleiter kümmert sich Kevin Wiese (30) künftig um die Betreuung und Beratung der Kunden in der Region Hamburg und Schleswig-Holstein. Der gelernte Raumausstatter bringt dazu aus seinen früheren Tätigkeiten umfassendes Bodenbelags-Know-how sowie praktische Erfahrungen in der Fußbodentechnik mit. Zu den Aufgaben von Kevin Wiese gehört neben der Betreuung der Zielgruppen Fachhandel und -handwerk auch die Beratung und Abwicklung von Objekten in dieser Region.