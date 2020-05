11.05.2020

Mapei Academy: Schulungen jetzt Online als Webinar

Mapei setzt bei der Vermittlung von Produkt- und Experten-Know-how auf ein modernes Online-Schulungsformat: Webinare vermitteln nicht nur Wissen, sondern ermöglichen auch einen Austausch zwischen Moderator und Teilnehmern.

© Mapei

Das Mapei-Team nutzt die kostenlosen Online-Schulungen im Rahmen der Mapei Academy für ein erweitertes Angebot zu aktuellen Themen, um für Kunden und Anwender auch in dieser Zeit dennoch nahe und persönlich, wenn auch virtuell, da zu sein. Geboten werden Produkt- und Experten-Know-how in den Bereichen Fußbodentechnik, Keramik und Baustoffe. Dabei geht es um technisch-professionelles Wissen, Produktanwendungen und Konstruktionslösungen, Praxistipps und einen Austausch zwischen Moderator und Teilnehmern mittels Chatfunktion.

Das Angebot umfasst ein erweitertes Themenspektrum, das sich – je nach Schulungsthema – gezielt an Boden- und Parkettprofis, Naturstein- und Fliesenleger, Raumausstatter und Maler, Mitarbeiter des Handels, Galabauer, Bauunternehmer, Sachverständige und Auszubildende in Deutschland richtet. Die Online-Schulungsreihe verspricht ein praxisorientiertes und informatives Weiterbildungsspektrum, das sich an den Anforderungen des Marktes und den Ansprüchen einer kompetenten Wissensvermittlung orientiert. Die Profis der Mapei-Anwendungstechnik informieren über marktrelevante und innovative Themen, sprechen über praktische Produktanwendungen und Systemlösungen und geben wertvolle Verarbeitungstipps.

Weiterführende Informationen und Anmeldungen zu den Webinaren sind unter der Rubrik "Veranstaltungen" auf der Mapei-Webseite jederzeit online verfügbar. Sollte man zu einem bestimmten Webinar-Termin verhindert sein – kein Problem: Jedes Webinar kann auch im Anschluss als Video angeschaut werden. Die Anmeldung zu den Webinaren erfolgt ganz einfach hier oder über die Mapei Webseite unter "Veranstaltungen".

Termine im Mai/Juni/Juli 2020:

Do. 14. Mai 2020: Schnell spachteln mit der neuen Hybridtechnologie und wie Sie davon profitieren!

Mi. 20. Mai 2020: Verlege-Varianten für großformatige Fliesen und Platten auf Calciumsulfat-Estriche

Do. 28. Mai 2020: Sanierputze mit System. Mauerwerkssanierung nachhaltig und dauerhaft. Zementfreie und zementhaltige Sanierputze

Do. 04. Juni 2020: Störrische Textilbeläge direkt in den Griff bekommen. Die neue Mapei "TX"-Linie für Handwerker entwickelt

Mi. 10. Juni 2020: Mapei Fugensortiment für Keramik und Naturwerkstein

Do. 18. Juni 2020: Betoninstandsetzung

Do. 25. Juni 2020: Effizient, verarbeiter- und umweltfreundlich Parkett verlegen - die neuen Parkettkleber der Mapei "S-Klasse"

Do. 02. Juli 2020: Zementgebundene Fugen richtig ausführen

Themen in Planung:

Verlegung von Designbelägen im Bad, Untergrundvorbereitung in der Sanierung, der richtige Einsatz von Grundierungen sowie die Vorbereitung von Untergründen mit Spachtelmassen.