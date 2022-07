19.07.2022

Loba und Wakol: neuen Lagerstandort eröffnet

Die Produktsortimente von Loba und Wakol sind ab sofort im Lager der Holz Adrian GmbH in Hockenheim erhältlich.

Kunden von Loba und Wakol können die Produkte der beiden Hersteller nun im Lager der Holz Adrian GmbH in Hockenheim abholen. - © Loba

Seit 2. Mai 2022 bieten LOBA und Wakol ihre Produkte für die Untergrundvorbereitung, Verlegung und Oberflächenveredelung an ihrem neuen Lagerstandort, der Holz Adrian GmbH in Hockenheim an. Die Zusammenarbeit mit dem Lager Dr. Keller in Mannheim ist beendet. Eine Abholung der Ware ist montags bis freitags von 07:30 bis 16:30 Uhr in der 1. Industriestraße 14 in 68766 Hockenheim möglich. Ansprechpartner vor Ort sind Timo Münkel, Jochen Schaub und Dennis Groß.