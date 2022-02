28.02.2022

Loba: Doppelspitze leitet den Vertrieb Deutschland

Seit dem 1. Oktober 2021 führen Lars Strobel (42) und Jens Warnecke (45) als Duo das Team des Loba Außendienstes in Deutschland.

Vertriebsleiter Jens Warnecke und Lars Strobel. - © Loba

Lars Strobel ist gelernter Maler und Lackierer sowie Handelsfachwirt. Sein handwerkliches und betriebswirtschaftliches Knowhow verbindet der Leipziger mit einer umfassenden Erfahrung in Vertriebs- und Leitungspositionen bei verschiedenen Herstellern von Produkten zur Oberflächenbearbeitung und -veredelung. Lars Strobel steuert den Vertriebsaußendienst in den Regionen Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig und Dresden.

Jens Warnecke ist Diplom-Kaufmann und M.A. in International Economics. Neben seiner Erfahrung im Vertrieb und Marketing in Nordamerika bringt er aus seinen bisherigen Tätigkeiten ein tiefgreifendes Verständnis für die Belange des Handwerks mit. Im Stuttgarter Raum ansässig, leitet Jens Warnecke das Außendienstteam von Loba in den Regionen Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München.

Das Loba-Außendienst-Team besteht aus insgesamt elf Fachberatern sowie drei Anwendungstechnikern.