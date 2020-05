11.05.2020

Küberit: Hilmar Kusmierz übernimmt Neukundengeschäft

Hilmar Kusmierz hat als Business Development Manager Sales die strategische Entwicklung des Neugeschäfts beim Profile-Spezialisten Küberit übernommen. Zuletzt war er Verkaufsleiter bei Proline.

Hilmar Kusmierz ist neuer Business Development Manager Sales bei Küberit. - © Küberit

Hilmar Kusmierz ist in der Branche bekannt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bauchemie, zehn Jahre verantwortlicher Tätigkeit im Fachhandel und hat zuletzt als Verkaufsleiter bei Proline ein Produkt- und Branchenwissen erworben, das maßgeblich für seine neue Aufgabe bei Küberit ist. "Der Aufbau von Neukunden ist eine zentrale Aufgabe der strategischen Geschäftsentwicklung mit dem Ziel unsere Marktposition langfristig zu stärken. Die Aufgabe von Hilmar Kusmierz ist es, Potenziale zu erkennen und Konzepte für eine Zusammenarbeit zu entwickeln", so Geschäftsführer Udo Ulbrich.

Kusmierz berichtet in seiner neuen Position direkt an die Geschäftsführung. "Die ambitionierte Ausrichtung von Küberit bietet Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, die mir bislang nicht offenstanden. Diese Perspektive, die kurzen und direkten Kommunikationswege und die offene, familiäre Unternehmenskultur haben mich schnell eingenommen. Ich freue mich auf die Aufgabe und auf alles, was wir künftig gemeinsam bewegen werden", sagt Kusmierz.