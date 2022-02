02.02.2022

Kiesel: Jürgen Walter neuer Vertriebsleiter Fußbodentechnik

Zum 01.02.2022 übernimmt Jürgen Walter die Vertriebsleitung Fußbodentechnik bei Kiesel Bauchemie. Mit dieser Personalie setzt das Unternehmen die Aufbruchsstimmung unter der neu aufgestellten Geschäftsführung um Beatrice Kiesel-Luik und Thomas Müllerschön fort.

Jürgen Walter übernimmt die Vertriebsleitung Fußbodentechnik bei dem Esslinger Familienunternehmen Kiesel. - © Kiesel Bauchemie

Jürgen Walter (45) wird künftig für die Vertriebsleitung Fußbodentechnik bei Kiesel Bauchemie verantwortlich zeichnen. Neben der Gesamtverantwortung für den Vertrieb von Verlegewerkstoffen für Fußboden und Parkett übernimmt er in Personalunion die Leitung der Vertriebsregion Nord/Ost. Marcus Lippert bleibt ebenfalls im Führungsteam und konzentriert sich verstärkt auf Verkaufsgebiete in Süd- und West-Deutschland sowie der Schweiz, Österreich und Südtirol.

Jürgen Walter ist für die Fußboden-Kunden direkt zuständig, die von der Kiesel Niederlassung in Tangermünde beliefert und betreut werden. „Das ist eine interessante zusätzliche Aufgabe, die ich gerne übernehme. Ich freue mich darauf, diese Region, die ich sehr gut kenne, wieder zu betreuen. Dort sind besonders treue Kiesel Kunden ansässig. Zugleich gibt es großes Potential für ein weiteres Wachstum“, so Jürgen Walter.

Jürgen Walter weist langjährige Erfahrung in Vertrieb und Management in der Bauchemie-Branche vor. Unter anderem leitete er bei der Uzin Utz AG die Business Unit Uzin. Der gelernte Raumausstattermeister freut sich, in diesem lebendigen Umfeld weiter wirken zu können.

Unterstützt wird Jürgen Walter weiterhin von Marcus Lippert, der als Vertriebsleiter Süd/West vor allem Vertriebsgebiete in Süd- und West-Deutschland sowie in Österreich, der Schweiz und Südtirol betreut. Außerdem wird Lippert eng mit Objekteuren zusammenarbeiten.