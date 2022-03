25.03.2022

Kiesel Bauchemie gestaltet Führungsstruktur neu

Kiesel gliedert die Geschäftsbereiche Fliesentechnik und Fußbodentechnik auf. Seit dem 01. März 2022 fungiert Jürgen Schwarz als Geschäftsleiter Fliesentechnik, Alexander Magg ist Geschäftsleiter Fußbodentechnik.

Jürgen Schwarz (l.i.B.) ist neuer Geschäftsleiter Fliesentechnik und Alexander Magg (r.i.B.) ist neuer Geschäftsleiter Fußbodentechnik bei Kiesel Bauchemie. - © Kiesel

Kiesel Bauchemie verfolgt das Ziel, die eigenen Kundengruppen noch bedarfsgerechter anzusprechen und zu betreuen. Innerhalb des Unternehmens wurde daher eine klarere Aufgliederung der Geschäftsbereiche Fliesentechnik und Fußbodentechnik vorgenommen: Seit dem 01. März 2022 fungiert Jürgen Schwarz als Geschäftsleiter Fliesentechnik, Alexander Magg ist Geschäftsleiter Fußbodentechnik. Hintergrund ist eine langfristige strategische Ausrichtung. „Die Hervorhebung der verschiedenen Geschäftsbereiche in unserer internen Struktur führt gleichzeitig dazu, dass innerhalb dieser Bereiche Abteilungsgrenzen abgebaut werden. Auf diese Weise ist eine individuellere und ganzheitliche Kundenbetreuung möglich“, so Kiesel-Luik, geschäftsführende Gesellschafterin. Die operative Verantwortung werde so stärker von den Leitern der Geschäftsbereiche getragen.

Mit Schwarz und Magg habe die Geschäftsführung zwei Persönlichkeiten ausgewählt, die hohe Motivation und Verantwortungsbereitschaft mit der notwendigen Führungskompetenz verbinden. „Unser Ziel ist es, die Position von Kiesel Bauchemie in der Branche zu festigen und auszubauen“, erläutert Alexander Magg, der bisher als Bereichsleiter Marketing und Export für die Esslinger tätig war. Das unterstreicht auch Jürgen Schwarz, der zuvor die Position des Vertriebsleiters Fliesentechnik D/A/CH bei Kiesel bekleidete, und ergänzt: „Wir wollen dauerhaft Wachstum in den Geschäftsbereichen von Kiesel Bauchemie schaffen. Dazu legen wir mit der neuen Organisationsstruktur die entscheidenden Grundlagen.“