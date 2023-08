Kährs kündigt Mitarbeiterentlassungen an

Für den Parketthersteller Kährs ist die finanzielle Situation weiterhin schwierig. Das Unternehmen verkündete jüngst weitere Mitarbeiterentlassungen in Nybro, Schweden.

Um die Auswirkungen der geringeren Nachfrage bei Bodenbelägen bis 2024 abzumildern, setzt Kährs den Plan fort, die Kapazitäten in allen europäischen Werken schrittweise zu senken. Der nächste Schritt beinhaltet, zusätzlich zu den bereits in den ersten beiden Quartalen 2023 ergriffenen Maßnahmen, weitere 85 Mitarbeiter in den schwedischen Werken zu entlassen. Laut Unternehmensangaben wurden Verhandlungen mit den Gewerkschaften aufgenommen, die eine Kündigung von 80 Angestellten und fünf Arbeitern zur Folge haben. Die Pressestelle von Kährs Deutschland bestätigte diese Zahlen. Die Entlassungen werden in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Kraft treten.

"Die anhaltend schwierige Marktsituation macht es leider erforderlich, dass wir unsere Produktionskapazitäten neu anpassen müssen, um langfristig ein nachhaltiges und rentables Unternehmen zu bleiben. Es ist traurig, sich von kompetenten und loyalen Mitarbeitern trennen zu müssen. Wir werden, wie schon bei der letzten Kündigung, gemeinsam mit unseren gewerkschaftlichen Verhandlungspartnern nach guten Lösungen suchen", sagt Carl-Henrik Stenermark, COO der Kährs-Gruppe und Standortleiter in Nybro. Trotz des Abschwungs sieht der Vorstandsvorsitzende Johan Magnusson auch in Zukunft einen Bedarf an den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens: "Trotz der schwierigen Marktaussichten im Jahr 2023 und bis ins Jahr 2024 besteht langfristig ein großer Bedarf an Renovierung und mehr Neubauten. Wir werden Kährs weiter ausbauen, um gut gerüstet zu sein, unsere Kunden in Zukunft bestmöglich zu unterstützen und Kährs zu einem attraktiveren Arbeitgeber zu machen."