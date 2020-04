07.04.2020

Kährs Parkett Deutschland: Neue Key Account Managerin

Barbara Vos hat zum 1. Februar 2020 bei der Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG die Position Key Account Managerin Objekt Norddeutschland übernommen.

Barbara Vos. - © Kährs

Barbara Vos verfügt über eine langjährige Branchenerfahrung. Vor ihrem Wechsel zu Kährs war sie fünf Jahre Key Account Managerin bei der Project Floors GmbH Hürth und bis 2014 vier Jahre als Objektberaterin bei der objectflor GmbH Köln tätig. Barbara Vos verfügt zudem über langjährige Erfahrung im Objekt durch ihre Tätigkeit als Beraterin im Außendienst bei nora system GmbH Weinheim.

Über Kährs

Kährs, gegründet 1857, ist einer der führenden europäischen Hersteller von Bodenbelägen. Das Traditionsunternehmen aus Schweden liefert Böden in mehr als 70 Länder und ist Marktführer bei Holzböden in Schweden, Finnland und Russland. Neben der Herstellung von Holzböden produziert Kährs PVC-freie, elastischen Enomer Bodenbelägen in Finnland, die unter dem Namen Upofloor bekannt sind. Die Kährs Group beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 300 Mio. EUR.