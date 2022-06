30.06.2022

Jordan weitet Absatzgebiet in den Niederlanden aus

Die W. & L. Jordan GmbH hat zum 28. Juni 2022 den Parkettgroßhändler De Eik mit Sitz in Eindhoven übernommen.

Der niederländische Familienbetrieb De Eik gehört jetzt zur familiengeführten Jordan-Gruppe. - © W. & L. Jordan GmbH

Mit dem dritten Standort in den Niederlanden und der 77. Jordan-Niederlassung insgesamt expandiert der nach eigenen Angaben in Mitteleuropa führende Anbieter von Bodenbelägen für Handwerk und Fachhandel im Nachbarland weiter. Im September 2021 hatte W. & L. Jordan im Osten des Landes den ersten niederländischen JOKA Standort in Hengelo eröffnet. Im Dezember folgte die Erweiterung im Westen mit dem Standort in Heerhugowaard. Und jetzt, mit der Integration von De Eik, die Expansion in den Süden der Niederlande.

Das am 1. April 1932 von Henk Kant gegründete Familienunternehmen De Eik, das inzwischen in dritter Generation von Nicole Kant geführt wird, hatte sich anfangs auf die Herstellung von Eichenmöbeln und Outdoor-Spielzeug konzentriert. In den 1990er-Jahren stellte es unter der Leitung von Jan Kant sein Sortiment auf Parkettböden um.

Für die Gesamtleitung der Jordan-Gruppe in den Niederlanden ist Frank ter Beke verantwortlich. Er wird unterstützt von Verkaufsleiter Bob Snoek. „Wir freuen uns sehr über die Übernahme von De Eik. Dieses Familienunternehmen fügt sich sehr gut in die familiengeführte W. & L. Jordan GmbH ein. Gemeinsam mit Nicole Kant und ihrem Team sind wir davon überzeugt, dass De Eik/JOKA Eindhoven ein großer Erfolg in den Niederlanden sein wird“, sagte Frank ter Beke.