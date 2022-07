12.07.2022

Jordan: Vierter Standort in den Niederlanden eröffnet

Die W. &. L. Jordan GmbH setzt ihren Expansionskurs in den Niederlanden fort und eröffnete zum 5. Juli 2022 eine weitere Niederlassung in Vlijmen bei Den Bosch.

Die W. & L. Jordan GmbH hat in Vlijmen ihren vierten Standort in den Niederlanden und damit seine insgesamt 78. Niederlassung eröffnet. - © Joka

Der Standort in Vlijmen umfasst mit einem rund 80 Quadratmeter großen Showroom außerdem ein Lager und einen Abholbereich. Der Niederlassungsleiter Henri Witten ist als Ansprechpartner mit zwei Mitarbeitern vor Ort, um die Kunden rund um JK und Schönox Bauchemie, Werkzeuge, Leisten sowie Produkte aus der JOKA-Viehoff-Kollektion zu beraten.

Für die Gesamtleitung der Jordan-Gruppe in den Niederlanden ist Frank ter Beke verantwortlich. „Wir sind stolz darauf, in kurzer Zeit bereits die vierte Niederlassung in den Niederlanden eröffnen zu können“, sagt Frank ter Beke. Bereits eine Woche zuvor, zum 28. Juni 2022, hat W. & L. Jordan den Parkettgroßhändler De Eik mit Sitz in Eindhoven übernommen. Ter Beke ist zuversichtlich „in den kommenden Jahren bereits das gesamte Land mit unserem Angebot abdecken zu können.“