25.01.2021

Jordan übernimmt Holz-Kretz in Dillenburg

Im Zuge der Unternehmensnachfolge hat die Familie Kretz ihren Betrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2021 an das Familienunternehmen W. & L. Jordan GmbH übergeben.

Joka Zentrale Bodenbeläge, Kassel. - © Eblenkamp

„Wir freuen uns, den Familienbetrieb Holz-Kretz im 90. Jahr seines Bestehens in die Jordan Gruppe zu integrieren und begrüßen alle neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich in unserer Jordan-Familie. Uns ist es sehr wichtig, die guten Geschäftsbeziehungen mit allen Kunden erfolgreich fortzusetzen“, sagte Jörg L. Jordan, geschäftsführender Gesellschaft der W. & L. Jordan GmbH in dritter Generation.

“Wir haben uns im Zuge der Nachfolgereglung entschieden, die Zukunft unseres traditionsreichen Betriebs in vertrauensvolle Hände zu geben. Das Familienunternehmen Jordan wird unser Geschäft und Sortiment, bestehend aus Holz, Holzwerkstoffen, Türen und Bodenbelägen erfolgreich weiterentwickeln und viele Neuerungen auf den Weg bringen“, betonen die beiden ehemaligen Inhaber Volker und Jochen Kretz.

Mit der Übernahme ist der Standort Dillenburg der 7. Holzhandelsstandort und wird an das Zentrallager in Kassel mit regelmäßiger Belieferung angeschlossen sein und künftig ein umfangreicheres Sortiment im Bereich Holzwerkstoffe, Türen und Bodenbeläge bieten. „Die langjährigen Ansprechpartner in Dillenburg bleiben selbstverständlich weiterhin für alle Kunden erreichbar“, erklärt Fred Himmelmann, Geschäftsführer Bereich Holzhandel der W. & L. Jordan GmbH.