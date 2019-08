21.08.2019

Jordan erweitert Geschäftsführung

Zum 1. Juli 2019 wurden die Bereichsleiter Holz, Fred Himmelmann und Bereichsleiter Bodenbeläge und Heimtextilien, Robert Horst, zu Geschäftsführern des Kasseler Großhandelshauses Jordan (JOKA) berufen.

v. l. n. r.: Fred Himmelmann, Jörg Ludwig Jordan, Thomas Peter, Robert Horst. - © Joka

Fred Himmelmann feierte am 1. August 2019 seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit. Seine Karriere führte ihn nach der Ausbildung über Buchhaltung und EDV, Niederlassungsleitung und Produktmanagement zur Bereichsleitung Holzhandel, die er 2004 übernahm.

Robert Horst ist seit 1985 im Unternehmen und hat nach anfänglicher Außendiensttätigkeit die Verkaufsleitung und schließlich die Gesamtvertriebsleitung für den größten Geschäftsbereich Bodenbeläge und Heimtextilien übernommen.

Zudem erhielten die langjährigen Führungskräfte, die Regionalleiter Tilo Bunge (Region Ost) und Andreas Biedermann (Region Südwest) sowie die Produktmanager Thomas Blum (Elastische Bodenbeläge/Bauchemie) und Thomas Fett (Textile Bodenbeläge/CV) die Prokura. Sie werden neben den Geschäftsführern Jörg Ludwig Jordan und Thomas Peter sowie den schon länger benannten Prokuristen Markus Noll (Leitung Finanz- und Rechnungswesen/Personal), Lars Arend (Leitung Qualität und Prozesse/IT-ERP) und Matthias Mau (Produktmanagement Parkett/Laminat und Leitung Produktmarketing) mit diesem Schritt noch stärker in die Gesamtverantwortung für die Steuerung des Familienunternehmens eingebunden.

Die W. & L. Jordan GmbH

Mit seiner Marke JOKA ist das 1919 gegründete Familienunternehmen W. & L. Jordan GmbH nach eigenen Angaben der führende Anbieter für Bodenbeläge in Mitteleuropa sowie eine der führenden Holzimport- und Großhandlungen in Deutschland. Das JOKA Markensortiment umfasst Holz-, Design- und Teppichböden sowie Tapeten, Türen und Wohnstoffe. Das Unternehmen beschäftigt 1.450 Mitarbeiter an 72 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Polen.