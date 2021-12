15.12.2021

Jörg Harbecke erweitert den TFI Vorstand

Auf der alle zwei Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung des TFI - Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e. V. fanden turnusgemäß die Vorstandswahlen statt.

Neues TFI Vorstandsmitglied: Jörg Harbecke, Geschäftsführer emco Bautechnik GmbH. - © emco

Wie erwartet, wurden am 8. Dezember in Aachen die bestehenden TFI-Vorstände einstimmig wiedergewählt. Auf Vorschlag des Vorstands stimmten die Mitglieder auch darüber ab, ob das Gremium um eine weitere Person von sieben auf acht Vorstände erweitert werden soll. Das Ergebnis war wieder einstimmig, wie auch die darauf folgende Wahl von Jörg Harbecke (emco) in den neuen Vorstand.

Als TFI -Vorsitzender wurde Stephan Naacke (Findeisen), als Stellvertreter Prof. Dr. Thomas Gries (ITA) wiedergewählt.