21.03.2022

Janser: Neue Köpfe in Vertrieb und Marketing

Lena Messer und Tino Haschke verstärken seit kurzem Marketing und Vertrieb beim Werkzeughersteller Janser in Ehningen.

Lena Messer und Tino Haschke verstärken seit kurzem das Janser-Team. - © Janser

Lena Messer ist seit März als Marketing Managerin bei Janser tätig. Damit verstärkt Janser das Unternehmen mit einer weiteren Position im Marketing. Die 29-Jährige betreute bereits Kunden aus der Branche als Director Account Management auf Agenturseite.

Tino Haschke ist seit Februar als Fachberater für das Gebiet Thüringen/Nord-Ost Hessen im Außendienst tätig. Der 40-Jährige gelernte Raumausstatter verfügt über Branchenkenntnisse aus Heimtex und Handwerk.

1961 als reines Handelsunternehmen gegründet, befindet sich Janser noch heute in Familienhand. Mit dem Jahr 1969 kam dann die internationale Ausweitung des Handels und vor allem die beginnende Eigenfertigung von Werkzeugen und Maschinen. Seitdem ist Janser als Hersteller stark gewachsen. Die operativen Geschäfte am Stammsitz in Ehningen führt seit dem 1. Januar 2000 die Janser GmbH. Mittlerweile hat das Unternehmen deutschlandweit 26.000, weltweit rund 50.000 Kunden und bietet ca. 4.000 verschiedene Produkte bzw. Produktgruppen an, die einen großen Bereich an Ausrüstung und Service für Raumausstatter, Bodenleger und den Bodenbelagshandel abdecken.