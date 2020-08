11.08.2020

IVC Group verstärkt sich im Projektgeschäft

Timo Westergerling ist als Gebietsverkaufsleiter Objekt NRW ab sofort erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das IVC Commercial-Geschäft.

Seit dem 1. August 2020 ist Timo Westergerling neuer Gebietsverkaufsleiter Objekt für das Gebiet Nordrhein-Westfalen. - © IVC Group

Um die Präsenz im Projektgeschäft in den Segmenten Office, Ladenbau, Restaurants, Hotels & Freizeit, Wohnungsbau sowie Gesundheits- und Bildungswesen weiter zu verstärken, hat die belgische IVC Group ihr Außendienstteam in Nordrhein-Westfalen mit einem branchenerfahrenen Mitarbeiter erweitert. Timo Westergerling verfügt über umfassende Erfahrung in der Bodenbelagsbranche und der Projektbetreuung, zuletzt arbeitete er viele Jahre als Objektberater für den Teppichbodenhersteller Infloor Girloon.

Über IVC

Die 1997 gegründete IVC Group ist der größte europäische Produzent von Luxury Vinyl Tiles (LVT), heterogenen Vinylböden und Teppichfliesen. Mit 1.600 Mitarbeitern und 10 Produktionsstandorten in Belgien, Luxemburg, den Vereinigten Staaten und Russland produziert die IVC Group jährlich über 180 Millionen Quadratmeter Bodenbelag. Seit 2015 ist die IVC Group Teil des amerikanischen Unternehmens Mohawk Industries Inc., dem weltweiten Marktführer für Bodenbeläge.