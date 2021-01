07.01.2021

IVC Group baut Außendienst für Objekt und Handel weiter aus

Um die Präsenz auf dem deutschen Markt zu verstärken, baut die belgische IVC-Group ihr Außendienstteam im Norden weiter aus. Mit Hendrik Aster und Marcus Jansen erweitern zwei erfahrene Bodenprofis die Vertriebsmannschaft.

Hendrik Aster (links) und Marcus Jansen verstärken den IVC-Vertrieb im Norden. - © IVC Group

Seit dem 1. Dezember 2020 ist Hendrik Aster (links) als Gebietsverkaufsleitung Nord Objekt für IVC tätig. Gemeinsam mit Birgit Dreifert, die bereits viele Jahre dieses Gebiet in dieser Funktion betreut, verantwortet er die Objektaktivitäten im Norden Deutschlands und ist Ansprechpartner für Projektentwickler und Entscheider. Der 48-Jährige verfügt über langjährige Branchenerfahrung aus verschiedenen Vertriebsaktivitäten im Objektgeschäft, unter anderem bei Gerflor und Wulff. Zuletzt arbeitete er für namhafte Objekteure in Hamburg – Bernhard Lübbers und FDT K. Horeis – in den Bereichen Projektakquise und -entwicklung.

Auch für den Handelsbereich setzt IVC auf einen Branchenkenner. Marcus Jansen ist seit dem 1. Oktober 2020 Ansprechpartner im Vertriebsgebiet Handel Nord für die Fragen der Kunden. Der 54-Jährige sammelte sein umfassendes Wissen in unterschiedlichen Positionen bei verschiedenen Bodenbelagsunternehmen, unter anderem als Gebietsverkaufsleiter bei MeisterWerke für die Marke Schulte Räume.