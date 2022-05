11.05.2022

IVC agiert künftig unter Unilin Flooring am Markt

In einer virtuellen Pressekonferenz gab die IVC Group die Fusion mit Unilin Flooring als Teil der amerikanischen Mohawk Group bekannt. Künftig werden die Unternehmen unter der Marke “Unilin Flooring” als eine Bodenbelagsorganisation am Markt agieren.

IVC informierte über die künftige Unternehmensausrichtung unter dem Namen "Unilin Flooring" und präsentierte Produktneuheiten in den Bereichen LVT, Teppichfliesen und Laminat. Im Bild v.l.n.r.: Vanessa... - © Salzgeber

Alle Aktivitäten von IVC und Unilin Flooring werden in Europa gebündelt und in die Geschäftsbereiche Premium, Tracle und Commercial sowie in die folgenden Regionen aufgeteilt: Belgien, Holland, UK, Frankreich und D/A/CH, wobei die Reihenfolge keine Gewichtung darstellt. Alle Märkte/Regionen werden eigenständig geführt. Für die Region D/A/CH zeichnet Olivier Bossuyt als General Manager verantwortlich. Die Marke "IVC Commercial" als solches wird jedoch bestehen bleiben. Mit dem Zusammenschluss will man Synergieeeffekte nutzen und die Marktpositionierung noch stärker ausbauen.