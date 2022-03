22.03.2022

Interface beruft Nachhaltigkeitsmanagerin für die DACH-Region

Mit Ruth Prinzmeier erhält die DACH-Region jetzt eine neue Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um Nachhaltigkeit bei Interface.

Ruth Prinzmeier wird künftig die Nachhaltigkeitsaspekte bei Interface kommunizieren. - © Interface

Die Nachhaltigkeitsmanagerin und Diplom-Kauffrau Ruth Prinzmeier bringt fundierte Kenntnisse in der strategischen und operationalen Umsetzung von Nachhaltigkeit, Kommunikation, Change-Management und Verkauf mit. Sie hat bereits in verschiedenen Branchen wie der Lebensmittelindustrie und im Drogeriebereich gearbeitet, in denen Nachhaltigkeit und die Reduktion des CO2-Fußabdrucks eine immer größere Rolle spielen. Als freiberufliche Expertin hat sie, wie Interface mitteilt, zuletzt Unternehmen beraten, die eine Nachhaltigkeitsstrategie aufsetzen, ihre bereits erreichten Ziele bekanntmachen oder ihre Mitarbeitenden für das Thema begeistern wollten. Ihr Ziel ist es nun, die vielfältigen Nachhaltigkeitsaspekte bei Interface zu kommunizieren und auch in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern umzusetzen.

„Wir haben uns mit unserer Mission Climate Take Back das große Ziel gesetzt, aktiv zur Umkehr der Erderwärmung beizutragen und auf unserer Reise auch andere Unternehmen mitzunehmen. Wir freuen uns, mit Ruth Prinzmeier eine erfahrene Nachhaltigkeitsexpertin für die DACH-Region gewonnen zu haben, die uns mit ihrem Wissen dabei unterstützen wird“, so Anne Salditt, Marketing Director Central Europe bei Interface