08.03.2022

Interface beruft Laurel M. Hurd an die Konzernspitze

Interface, weltweit tätiges Unternehmen für gewerbliche Bodenbeläge, hat die Ernennung von Laurel M. Hurd zum President und Chief Executive Officer mit Wirkung zum 18. April bekanntgegeben.

Laurel M. Hurd, President und Chief Executive Officer von Interface. - © Interface

Laurel M. Hurd tritt die Nachfolge von Daniel T. Hendrix an, der seit Januar 2020 eine zweite Amtszeit als CEO absolviert. Hendrix wird seine bisher 39-jährige Tätigkeit für Interface als Chairman of the Board fortsetzen.

Hurd bringt 30 Jahre Erfahrung im Vertriebsmanagement, in der Produktentwicklung und in der Markenführung sowohl in der Konsumgüter- als auch in der Gebrauchsgüterbranche mit zu Interface. Als Segment President of Learning and Development bei Newell Brands (unter anderem NUK, rotring, Parker, Waterman) leitete Hurd das größte Segment des Unternehmens, das im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als drei Milliarden US-Dollar erwirtschaftete.

„Laurel hatte großen Erfolg beim Aufbau neuer Markt- und Wachstumsmöglichkeiten für einige der bekanntesten Marken von Newell. Wir freuen uns, dass sie mit ihrer strategischen Denkweise und ihrer Leidenschaft für Design und Nachhaltigkeit zu Interface kommt, um unser Wachstum zu beschleunigen“, sagt Hendrix.