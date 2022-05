03.05.2022

Innung Köln-Bonn-Aachen: Manfred Weber ist neuer Obermeister

Auf dem ersten Forum der Innung der Parkett & Bodenleger Köln-Bonn-Aachen wählten die Mitglieder den neuen Vorstand.

Der neue Vorstand der Innung Parkett & Bodenleger Köln-Bonn-Aachen (v.l.n.r.): Manfred Preuss, Marius Preuss, Marcel Rössle, Markus Glosch, Markus Thiel, Bernd Uwe Seeburg, Lehrlingswart Marcel Steegemann,... - © Innung Parkett & Bodenleger Köln-Bonn-Aachen

Manfred Weber aus Bonn wurde zum neuen Obermeister gewählt und löst damit den langjährigen Amtsinhaber Willi Nürnberger ab. Alter und neuer Stellvertreter ist Ralph Schneppensiefen. Zum Obmann der Bodenleger wurde Ralf Petersen gewählt, Lehrlingswart ist Marcel Steegemann.

Die Fördermitglieder werden durch Bernd Uwe Seeburg (Woca) und René Drehsen (Uzin) vertreten.

Der Fokus in den kommenden Wochen liegt auf der Vorbereitung der Lossprechungsfeier und des geplanten Workshoptages am 14.10.2022 in Köln.