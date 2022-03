01.03.2022

Verlegepraxis Im System verlegen, auf Nummer sicher gehen

Verlegewerkstoffe aus einer Hand zu beziehen und im System zu arbeiten, mag die Wahlmöglichkeiten des Verarbeiters einschränken. Unter dem Strich sprechen allerdings viele Argumente für den Einsatz sorgfältig aufeinander abgestimmter Produkte.

Empfohlene und geprüfte Produktkombinationen bieten die größtmögliche Sicherheit und Schnelligkeit. - © Mapei Weitere Bilder

Fußbodenaufbauten sind komplexe Systeme mit vielen Schnittstellen. An den Grenzflächen der einzelnen Bau­stoffe spielen sich Prozesse ab, die es zu beherrschen gilt. Alle Komponenten, ob Beton, Dämmung, Estrich, Grundierung, Spachtelmasse, Klebstoff, Belag und Versiegelung, stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander. Funktioniert eine der Komponenten nicht bzw. wird nicht richtig angewendet, kommt es im gesamten System zu einem Fehler.

Schäden aufgrund von chemischen oder mechanischen Wechselwirkungen kommen immer wieder vor, beispielsweise wenn sich Dispersionsklebstoffe mit dünner Hautbildung von der obersten Spachtelmassenschicht lösen. Auch das Phänomen von Weichmachermigrationen aus dem Klebstoff in die Grundierung kann bei nicht aufeinander abgestimmten Systemen gelegentlich zu Erweichungen des Voranstriches führen. Die Folge ist eine erhebliche Schwächung des Haftverbundes. Und dann wären noch die Fälle von Geruchsbelästigungen im Zusammenhang mit Fußbodenaufbauten, für die man in der Regel chemische Reaktionen verantwortlich macht. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Verlegewerkstoffe präzise abgestimmt

Im Zusammenhang mit derartigen Schadensfällen rückt immer wieder die Kompatibilität der eingesetzten Produkte in den Fokus, mithin der Systemgedanke. Im System bleiben bedeutet, auf Verlegewerkstoffe eines einzigen Anbieters für den fachgerechten Aufbau der Fußbodenkonstruktion zurückzugreifen. Nahezu alle namhaften Anbieter der Hilfsstoff-Industrie bieten heute das komplette System aufeinander abgestimmter Produkte an. Seien es Haftgründe, absperrende Vorstriche, Grundierungen, Nivellier- oder Ausgleichsspachtelmassen, Klebstoffe oder Fixierungen. Beim Aufbauen der kompletten Konstruktion im System eines einzigen Anbieters auf den verschiedensten Untergründen wie Zement-, Calciumsulfat-, Guss­asphalt- oder Magnesia-Estrichen oder Holzwerkstoffplatten exklusive Nutzbelag zu bleiben, bietet nach Aussagen nahezu aller Verlegewerkstoffhersteller praktische aber auch rechtliche Vorteile für den Anwender. Der Systemgedanke der Hersteller muss sich dabei nicht allein auf bestimmte Produkte beziehen, sondern kann durchaus auch Maschinen und Werkzeugtechnik miteinbeziehen. Renovierungen elastischer Beläge oder Nachversiegelungen von werksmäßig versiegeltem Parkett funktionieren nur dann, wenn die Wahl des Oberflächenbehandlungsmittels genauso richtig war wie die der Schleifmaschine oder des Schleifmittels. Auch Belaghersteller geben hinsichtlich der zu verwendenden Verlegewerkstoffe mitunter Empfehlungen ab. In der Regel heißt das, dass die Belagverlegung mit einem empfohlenen Verlegewerkstoff getestet und geprüft ist. Will der Bodenleger andere als die explizit empfohlenen Verlegewerkstoffe einsetzen, sollte er für sein Wunschprodukt beim Belag- bzw. Verlegewerkstoffhersteller schriftlich die Freigabe einfordern.

Zeitersparnis und Risikominimierung beim Verlegen im System

Welche Vorteile verspricht das Arbeiten im System nun im Einzelnen? Weit vorne ist dabei sicher der Zeitvorteil zu nennen, zum Beispiel, wenn es angesichts ständig wachsenden Termindrucks auf kurze Trocken- und Wartezeiten oder auf aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe beziehungsweise Reaktionszeiten der Systemkomponenten untereinander ankommt. Besonders zum Tragen kommt der zeitliche Vorteil beispielsweise bei der Kombination aus Dispersionsgrundierung und Spachtelmasse. Mit dem richtigen Duo aus einer Hand lässt sich die Zeit zwischen der Verarbeitung beider Komponenten inzwischen nahezu auf null reduzieren. Wichtig ist dabei allerdings, auf gleicher Materialbasis zu arbeiten, also zum Beispiel eine Zementspachtelmasse auf Zementestrich einzusetzen.

Aber auch jenseits der Baustelle lassen sich „mit System“ Zeit und vielfach auch Kosten sparen. Betriebliche Abläufe werden beschleunigt, wenn sich Mitarbeiter nicht permanent auf neue Produkte einstellen und sich mit den unterschiedlichsten Datenblättern und Verarbeitungshinweisen vertraut machen müssen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass weniger Lieferanten weniger Platz im Lager benötigen und zusätzliche Kosten durch Restbestände vermieden werden. Auch kann sich der höhere Umsatz, der mit einem einzigen Partner erzielt wird, auf der Kostenseite positiv niederschlagen.

Nun könnte man umgekehrt natürlich auch argumentieren, dass die Vorteile einer solchen Routine auch dann zum Tragen kommen, wenn man langfristig die Spachtelmasse A des einen Herstellers, den Vorstrich B des anderen und den Klebstoff C des dritten Anbieters einsetzt. Es gibt in der Praxis sicher Beispiele, wo sich dieses „Rosinenpicken“ in der betrieblichen Praxis über Jahre hinaus bewährt hat. Schließlich sind Handwerker äußerst produkttreu und dafür bekannt, langfristig mit einem Lieferanten ihres Vertrauens zusammenzuarbeiten. Und auch das muss an dieser Stelle gesagt werden: Eine Fußbodenkonstruktion ist nicht deshalb per se falsch, weil der Handwerker nicht im System gearbeitet hat.

Am Ende geht es auch um die Haftung

Ein zentraler Punkt bleibt jedoch die Haftung: Der Hersteller eines bestimmten Systems oder einer von ihm empfohlenen Produktkombination haftet entsprechend auch für deren Funktionalität – sofern die Produkte korrekt und entsprechend der Vorgaben angewendet werden. Werden hingegen Produkte unterschiedlicher Hersteller kombiniert, kann es im Schadensfall zu einer komplizierten Situation kommen.

Ein typisches Beispiel für endlose Diskussionen sind Geruchsbelästigung in Folge chemischer Reaktionen zwischen dem Belag und/oder den verwendeten Verlegewerkstoffen. Auf der Baustelle geben sich dann die vom Bodenleger zur Klärung der Sachlage einbestellten Anwendungstechniker die Klinke in die Hand. Und je mehr Parteien beteiligt sind, desto schwieriger wird die Einigung zur Übernahme der Verantwortung und letztendlich der Kosten. Hersteller A kann schließlich nichts über die Funktionalität eines Produktes von Hersteller B sagen – und umgekehrt. Aus diesem Grund machen Hersteller Garantiezusagen daran fest, dass im System gearbeitet wird. Der Aufbau von Produkten aus einem System ist vom Hersteller geprüft und empfohlen. Wählt der Verarbeiter am Markt Produkte unterschiedlicher Hersteller aus und es kommt zum Schaden, weisen Hersteller unter Umständen Haftungsansprüche mit dem Verweis auf die Tatsache zurück, dass nicht im System gearbeitet wurde. Ob der grundsätzliche Rückzug auf die Position haltbar ist, darf zumindest angezweifelt werden, unstrittig aber ist: Wer Verlegewerkstoffe unterschiedlicher Hersteller kombiniert, geht ins Risiko.

In der Realität bleibt der Verarbeiter im Schadensfall dann auf den Kosten sitzen. Der Nachweis, dass ein bestimmtes Produkt für sich genommen schadensursächlich ist und nicht die Kombination dieses Produktes mit einem anderen, zieht in der Regel ein sehr aufwändiges Gutachten nach sich. Da sind schnell 5.000 bis 10.000 Euro fällig – und das, mit ungewissem Ausgang. Viele Handwerker ziehen deshalb von vorneherein den ungeliebten Vergleich vor.

Der Systemgedanke impliziert bei den namhaften Herstellern auch noch weitere Vorzüge: Neben der technischen Sicherheit werden über Objektanbahnung, ausgeklügelte Ausschreibungstexte, „individuelle Projektbegleitung“ und Fachberatung auch Garantiezusagen getätigt, die über die gesetzlichen Gewährleistungen hinausgehen — dafür aber an bestimmte Anforderungen des Systemgebers gebunden sind. Gerade im Objekt machen diese sicher Sinn.

Spätestens jetzt könnte man annehmen, dass das von den Herstellern propagierte Verlegen im System vielleicht doch eher ein verkaufsförderndes Marketinginstrument denn technische Notwendigkeit ist. Zum Teil mag das sicher so sein. Unter dem Strich spricht doch die Aussicht, im Schadensfall nicht im Regen stehen gelassen zu werden, für ein Verlegen im System. sh

