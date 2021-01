18.01.2021

IBK: Wolfram Schreiner folgt auf Uwe Elvert

Bei ihrem virtuellen Herbstmeeting hat die Initiative Bodenbeläge kleben (IBK) im November Wolfram Schreiner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Uwe-Wolfgang Elvert, der sich Ende 2020 in den Ruhestand verabschiedete.

Wolfram Schreiner. - © IBK

Schreiner ist seit 20 Jahren bei Thomsit in der zentralen Anwendungstechnik tätig und bereits seit längerem der IBK verbunden. Die IBK verfolgt das Ziel, dass möglichst vielen Bodenbeläge vollflächig verklebt werden. Die Interessengemeinschaft aus Bauchemie und Handwerk will die Vorzüge dieser Verlegeart möglichst einfach, aber nachhaltig an Auftraggeber wie Bauherren, Ausschreibende, Verantwortliche bei Generalunternehmen sowie Endverbraucher vermitteln. Auch die sorgfältige Untergrundvorbereitung wird bei der Öffentlichkeitsarbeit in Print- und Online-Medien berücksichtigt.