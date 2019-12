28.11.2019

HolzLand Schweiz: Woodpecker übernimmt Küchler

Die Woodpecker Holding AG Basel, größter HolzLand-Gesellschafter der Schweiz, baut ihre Marktposition weiter aus: Mit der Übernahme der Küchler AG am 1. Juli 2019 bietet Woodpecker nun auch am Standort Schlieren das gesamte umfassende Spektrum der HolzLand-Produkte und -Services.

Das in seiner Region stark verankerte Familienunternehmen Küchler AG wird dabei wie bisher weitergeführt, auch der Name bleibt bestehen, heißt es in einer Mitteilung von HolzLand. Der bisherige Inhaber Toni Mosimann hatte im Zuge einer frühzeitigen Nachfolgeregelung gezielt eine „Schweizer Lösung“ für die Fortsetzung der Geschäfte gesucht.

In der Woodpecker Holding fand er den passenden Partner dafür: "Unsere Familien kennen sich seit Jahrzehnten und sind freundschaftlich verbunden. Somit ist sichergestellt, dass sich die Küchler AG in besten Händen befindet und eine nachhaltige Kontinuität gewährleistet ist", betont Mosimann. Zu dieser Kontinuität gehört auch, dass alle Ansprechpartner in der Küchler AG weiterhin am Firmendomizil in Schlieren den Kunden zur Verfügung stehen. Ebenso bleibt das bisherige Sortiment bestehen – wird aber durch die neue Anbindung an die leistungsstarke internationale HolzLand-Kooperation deutlich erweitert. Auch für diese neuen Produkte können die gewohnten Bezugskanäle der Küchler AG, die bis zur ÜbernahmeMitglied der Holzring-Kooperation war, unverändert genutzt werden.

Die Woodpecker Holding AG bietet ihren Kunden über 80 Jahre Erfahrung im Handel mit Holzwerkstoffen. Unter ihrem Dach sind alle HolzLand-Mitgliedsunternehmen in der Schweiz integriert.