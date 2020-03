06.03.2020

HolzLand-EXPO: Speed-Dating und Abendevent abgesagt

HolzLand, die führende europäische Kooperation des Holzhandels, hat sich entschieden, die HolzLand EXPO (23. bis 24. März in München) nicht im geplanten Umfang stattfinden zu lassen.

Das neue Konzept „Speed-Dating“ und die Abendveranstaltung am 24. März werden um ein Jahr verschoben und mit der Gesellschafterversammlung Ende März 2021 kombiniert. Die Gesellschafterversammlung am 23. März wird durchgeführt und in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl eine angepasste Vorstellung der HolzLand-Leistungen. „Unsere gesamte Bandbreite an Leistungen sowie unser Netzwerk werden wir unseren Mitgliedern im Spätherbst unter dem Motto „HolzLand – Ihr starker Partner“ an verschiedenen Standorten in der DACH-Region vorstellen“, sagt HolzLand-Geschäftsführerin Nicole Averesch.