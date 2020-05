12.05.2020

HKS: Nächste Generation kommt an Bord

Das Familienunternehmen Heinr. Krüger & Sohn GmbH & Co. KG (HKS), Anbieter hochwertiger Parkettböden und Terrassendielen, ist seit der Gründung vor 185 Jahren in Münster / Westfalen in Familienhand und setzt diese Tradition nun fort.

Mit Henrik Krüger kommt beim Familienunternehmen HKS die sechste Generation n Bord. - © HKS

Das Unternehmen HKS wird derzeit in 5. Generation geführt, nun geht die 6. Generation an Bord: Henrik Krüger, Neffe des bisherigen Alleineigentümers Stephan Krüger, ist zum Jahreswechsel 2019/2020 mit einer Minderheitsbeteiligung als Gesellschafter eingestiegen. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte wird er auch operative Verantwortung übernehmen.



Henrik Krüger ist Kenner der Branche und hat vielfältige Erfahrungen insbesondere im Vertrieb. Zuletzt war er mehrere Jahre Geschäftsführer der Bernburger Holz GmbH & Co. KG in Sachsen-Anhalt.