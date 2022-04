12.04.2022

Haro: Branchenprimus in puncto Nachhaltigkeit

In der aktuellen Konsumentenbefragung zum Thema nachhaltiges Engagement, veröffentlicht in der Ausgabe des Focus Nr. 11/2022, hat Haro in der Kategorie Bodenbelagshersteller den ersten Platz belegt.

Wie bereits in den Vorjahren konnte sich Haro auch beim Deutschlandtest 2022 (veröffentlicht in Focus Ausgabe 11/2022) in der Kategorie Bodenbeläge die Top-Platzierung zum Thema nachhaltiges Engagement... - © Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/Haro

Der Deutschlandtest ist eine der renommiertesten Verbraucher-Umfragen des Jahres. In der aktuellen Studie des Kölner Analysehauses ServiceValue und Deutschlandtest wurden die Konsumenten danach gefragt, welche Unternehmen und Marken sie für besonders nachhaltig halten. In der Kategorie Bodenbelagshersteller hat Haro in dieser Umfrage als Bester abgeschnitten. Haro-Bodenbeläge, wie Parkett, werden laut Herstellerangaben besonders nachhaltig hergestellt, wie unter anderem auch der Blaue Engel unterstreicht, mit dem alle Bodenbelags-Sortimente ausgezeichnet sind.

„Das erneute Abschneiden als 'Preisträger' im Deutschlandtest bestätigt uns in unseren Bemühungen um Transparenz und Nachhaltigkeit auf der ganzen Linie. Wir sind insbesondere stolz darauf, ausschließlich wohngesunde Bodenbeläge herzustellen, die mit anerkannten Umweltzertifikaten, wie z.B. dem Blauen Engel, ausgezeichnet sind. Darüber hinaus verbessern wir unsere Ökobilanz ständig, angefangen beim Rohstoffbezug über das Energiemanagement in unseren Werken bis hin zu durchdachten Logistik-Prozessen. Wir stehen für höchsten Wohnkomfort im Einklang mit der Natur“, sagt Dr. Peter M. Hamberger, geschäftsführender Gesellschafter von Haro.