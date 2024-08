Hammer Fachmarkt Witten wieder eröffnet

Am 18. Juli 2024 öffnete der Hammer Fachmarkt in der Annenstraße 133 in Witten seine Pforten im kernsanierten Kaufland-Einkaufszentrum.

Neueröffnung des Hammer Fachmarkts am 18. Juli in Witten. - © Unternehmensgruppe Brüder Schlau

Die neuen Räumlichkeiten des Hammer Fachmarkts versprechen mit ihrem klaren Raumkonzept ein zielgerichtetes Einkaufserlebnis. Auf mehr als 750 m² finden Kunden Farben, Tapeten, Gardinen, Sonnenschutz, Bodenbeläge, Teppiche, Bettwaren oder Wohnaccessoires.

Seit 2007 war Hammer, die Einzelhandelsvertriebslinie der Unternehmensgruppe Brüder Schlau, im Zentrum Witten zwischen City und Annen ein beständiger Anlaufpunkt für renovierungsfreudige Kundschaft. Die Wiedereröffnung am neuen Standort in Annen markiert für Thomas Lindenau, seit 17 Jahren Marktleiter in Witten, und seine acht Mitarbeiter eine Komplettausrichtung aufs umfassende Service-Konzept der Unternehmensgruppe Brüder Schlau.