11.05.2020

Hain: Kein Direktverkauf mehr an Endkunden

Die Hain Naturböden GmbH richtet sich vertrieblich und strategisch neu aus. Das Tochterunnternehmen der MeisterWerke Schulte GmbH setzt unter Geschäftsführer Tomas Schwab, der die Leitung zum 1. August 2019 übernommen hatte, neue Schwerpunkte.

Hain-Geschäftsführer Tomas Schwab setzt neue Akzente. - © MeisterWerke Schulte GmbH

"Wir wollen das Profil der Marke Hain schärfen und so den weiteren vertrieblichen Erfolg unserer Parkettmanufaktur sichern, erklärt Geschäftsführer Tomas Schwab. "Ganz zentral ist für uns dabei die absolute Konzentration auf die Bereiche Handwerk und Handel. Wir haben uns vollständig aus dem Direktverkauf zurückgezogen." Bereits zum 1. Januar 2020 wurden die Showrooms in München und Taufkirchen geschlossen sowie der Verkauf an Endkunden am Standort Rott am Inn eingestellt. MeisterWerke-Geschäftsführer Ludger Schindler ergänzt: "Mit der Neuausrichtung und Fokussierung unseres Tochterunternehmens schaffen wir für bestehende und zukünftige Kunden in Handwerk und Handel einen beständigen, zuverlässigen und erfolgreichen Partner für absolute Premium-Parkettprodukte."

Die vertriebliche Neuausrichtung führte auch zu einer Anpassung des Sortiments. Fünf Kollektionen (von der "Castello XXL"-Diele bis zum "Fino"-Fischgrät) im Basissortiment stehen in fünf Farbfamilien aus insgesamt 35 Parkettfarben zur Verfügung. "So stellen wir einen optimierten Produktionsablauf sicher, um die auftragsbezogene Fertigung schnell und zielgerichtet durchführen zu können", erklärt Schwab, "natürlich nach wie vor in Manufakturqualität." Zusätzlich zum definierten Basissortiment seien auch weiterhin individuelle Einzelanfertigungen möglich.

Im Zuge der Neuausrichtung wurde auch der Markenauftritt grundlegend überarbeitet. Die Manufakturprodukte werden jetzt durch ein behutsam modernisiertes Logo repräsentiert, das in Farbwelt und Gestaltung die bayerische Herkunft der Hain Naturböden aufgreifen, dabei gleichzeitig modern und heimatverbunden wirken soll. "Wir sind uns sicher, damit eine neue emotionale Marken- und Bildwelt geschaffen zu haben, die die Hochwertigkeit und den Premium-Anspruch unserer Böden perfekt transportiert", so Schwab.