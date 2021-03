25.03.2021

Hain: Geschäftsführer Tomas Schwab geht von Bord

Tomas Schwab, seit August 2019 Geschäftsführer der Hain Natur-Böden GmbH, verlässt das Unternehmen zum 31. März 2021. Hintergrund sind umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen bei dem zur MeisterWerke Schulte GmbH gehörenden Parkettspezialisten aus Rott am Inn.

Hain-Geschäftsführer Tomas Schwab (links) verlässt das Unternehmen zum 31. März 2021. Alexander Karnstädt (rechts) wird neuer Werkleiter der Hain Natur-Böden GmbH. - © MeisterWerke Schulte GmbH

"Um unsere Kostenstrukturen zu optimieren, müssen wir die vorhandenen Synergiepotenziale konsequent nutzen. Das führt dazu, dass wir Doppelfunktionen abbauen und die Administration im Rahmen eines Shared-Service-Konzeptes in Meiste bündeln", so Guido Schulte, geschäftsführender Gesellschafter der MeisterWerke Schulte GmbH. "Ich danke Tomas Schwab insbesondere für die erfolgreich umgesetzte vertriebliche Neupositionierung der Marke Hain, die sich wieder ganz klar auf unsere Kunden aus Fachhandel und Handwerk fokussiert. Für seine berufliche und private Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste“, so Schulte weiter.



Der Standort Rott am Inn konzentriert sich unter Verantwortung von Alexander Karnstädt als neuem Werkleiter zukünftig ausschließlich auf die Fertigung des hochwertigen Parkettsortiments. Guido Schulte: "Wir stehen zum Produktionsstandort Rott am Inn. Ich freue mich sehr, mit Alexander Karnstädt einen ausgewiesenen Produktionsfachmann an der Spitze des Werkes zu wissen, der schon lange im Unternehmen tätig ist und mit seiner Mannschaft die gewohnte Premium-Qualität aus Rott sicherstellen wird."