20.12.2021

Großhandel Schlau zieht um

Schlau bleibt der Region Kiel treu: Seit dem 15. Dezember 2021 ist der neue Handwerkermarkt am Schwedendamm eröffnet. Der neue Standort ist eines unter vielen deutschlandweiten Projekten.

Großhandel Schlau modernisiert und erweitert seine Standorte bundesweit. Abgebildet ist der neue Markt in Kiel. - © Daniel Alexander Karl

Seit September 2021 liefen die Umbaugestaltungs- und Einrichtungsarbeiten am neuen Schlau Handwerkermarkt. Nur einen guten Kilometer vom bisherigen Standort entfernt, ist die neue Verkaufsfläche jetzt eröffnet. „Wir stehen zu der Stadt, zu der Region, und wollen für unsere Kunden weiterhin ein starker Partner sein“, sagt Ingo Stückmann, Geschäftsführer der Schlau Großhandels GmbH & Co. KG. Auf der 800 Quadratmeter großen Verkaufsfläche mit Bodenausstellung wird ein Sortiment rund um die Raumgestaltung geboten. Gewerbliche Kunden erhalten Trends aus den Bereichen Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Werkzeuge, Bauchemie, WDVS und Zubehör sowie einen Farben-Misch-Service.

Über 60 Mal in Deutschland

Bereits seit 2012 ist Schlau mit seinem Außendienst in Kiel, in 2019 ist der Handwerkermarkt hinzugekommen. Um bundesweit Verkaufsflächen bieten zu können, wird die Modernisierung der Schlau Handwerkermärkte kontinuierlich vorangetrieben. Das Standort-Netz wird außerdem schrittweise ausgebaut – wie zuletzt durch die Neueröffnungen in Delmenhorst, Nürnberg und Heilbronn.