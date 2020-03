GEV: Vorstand und Technischen Beirat gewählt

05.03.2020

Die Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) hat während der DOMOTEX ihre turnusmäßige Mitgliederversammlung abgehalten. Dabei wurden Vorstand und Technischer Beirat gewählt.

Aktuell gehören 154 Hersteller der GEV an, das entspricht einem Zuwachs von 10 Prozent gegenüber 2018. Aus ihren Reihen stellten sich einige alte Bekannte und weitere Branchenprofis als Kandidaten für die Gremien zur Wahl.



Stefan Neuberger (Bild: GEV ), Geschäftsführer von Pallmann (Uzin Utz Gruppe), wurde zum dritten Mal wiedergewählt und bleibt dabei Vorsitzender des GEV-Vorstands. Er bekleidet dieses Amt bereits seit 2014. Auch sein Stellvertreter Uwe Gruber, Geschäftsführer bei Mapei, wurde wiedergewählt. Selbiges trifft zudem auf Werner Schwerdt, Mitglied der Geschäftsleitung von Sika, und auf Holger Sommer, Direktor Business Management Thomsit, zu. Neu im Vorstand vertreten ist Frank Gahlmann, Geschäftsführer bei Stauf, und folgt damit auf Rüdiger Oberste-Padtberg, der bis zu seinem Ruhestand in 2015 technischer Geschäftsführer und danach Berater bei Ardex war.



Weitere Mitglieder des Vorstands sind darüber hinaus Hartmut Urbath, Leiter Technical Sales Management Europa Floor Laying Systems bei PCI und Vorsitzender des Technischen Beirats der GEV, sowie Klaus Winkels als Geschäftsführer der GEV. Vom Vorstand selbst hinzugewählt wurden Stefan Bülle (Geschäftsführer Lugato) für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand und Norbert Arnold (Leiter Technische Sortimentsentwicklung Uzin Utz) als Vorsitzender der Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB).

Auch der Technische Beirat der GEV setzte sich neu zusammen im Zuge der Mitgliederversammlung. Ihm gehören die kommenden zwei Jahre an:

Steckbrief: Der Technische Beirat

Zu den Aufgaben des Technischen Beirats zählt unter anderem die Klassifizierung neuer Produkte für den EMICODE. So wurden zuletzt beispielsweise Kunstharzbeschichtungen für die Zertifizierung mit dem EMICODE berücksichtigt. Für dieses Jahr plant der Beirat den Start des 4. Ringversuchs, bei dem sich Labore für die GEV-Prüfmethode qualifizieren können. Die Produktauswahl wird im Mai stattfinden. Bei dem 2017/2018 durchgeführten 3. Ringversuch konnte seiner Zeit immerhin die Hälfte der teilnehmenden Labore bestehen.



Das hohe Interesse am Ringversuch unterstreicht die wachsende Bedeutung des EMICODE-Siegels – auch international. Fast die Hälfte der GEV-Mitglieder stammt inzwischen nicht aus Deutschland – 46 Prozent haben ihren Sitz in Europa, 3 Prozent sind in Übersee beheimatet. Das Ergebnis sind über 7.600 angemeldete Produkte, für welche die Hersteller den EMICODE als Zertifikat mit internationalem Standard angestrebt haben. Seit über 20 Jahren lizensiert die in Düsseldorf ansässige GEV nunmehr umwelt- und gesundheitsverträgliche Baustoffe nach ihren EMICODE-Regularien.