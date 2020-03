06.03.2020

Gerflor: Führungsaufgaben neu definiert

Zum 1. April 2020 übernimmt Michael Stein zusätzlich zu seiner Aufgabe als Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb von Gerflor Mipolam Deutschland auch die Verantwortung über die Aktivitäten in der Schweiz.

Michael Stein verantwortete bei Gerflor Mipolam nun die gesamte Vertriebs- und Marketingorganisation der DACH-Region. - © Gerflor Weitere Bilder

Seit Ende letzten Jahres ist Michael Stein bereits Geschäftsführer von Gerflor Österreich und folgt damit auf Gerhard Hausegger, der sich nach über 25 Jahren in den Ruhestand zurückzieht. Stein verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der B odenbelagsbranche und war schon vor seinem Engagement bei Gerflor Mipolam viele Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen tätig – unter anderem als Vertriebs- und Marketing-Direktor beim Teppichfliesen-Hersteller Desso sowie in leitender Vertriebsfunktion bei Armstrong DLW. „Wir werden wie bisher die Kundennähe in den Mittelpunkt stellen und wollen unsere Services zukünftig weiter verbessern – sowohl bei der Betreuung des Objektmarktes als auch der aktiven Unterstützung unserer unterschiedlichen Partner in Handel und Verlegerhandwerk“, formuliert Stein seine Ziele.

In Österreich berichtet Country Managerin Ing. Katharina Haderer direkt an Michael Stein und bringt auch weiterhin ihre langjährige Branchenerfahrung in Handwerk und Industrie in die Kunden- und Marktbearbeitung mit ein. In der Schweiz ist für Gerflor Feag Michel Faessler verantwortlich und berichtet ebenfalls an Stein.