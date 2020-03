03.03.2020

Forbo: Umsatz sinkt, Gewinn steigt

Forbo hat die Geschäftszahlen für 2019 präsentiert. Demnach ist der Umsatz leicht gesunken, während operatives Ergebnis und Margen verbessert werden konnten. Das Konzernergebnis liegt damit leicht über Vorjahr.

Forbo hat im Jahr 2019 in einem global schwierigeren Konjunkturumfeld einen Umsatz von CHF 1 282,2 Mio erreicht (entspricht 1.201 Mio Euro); im Vorjahr waren es CHF 1.327,0 Mio (1.243 Mio Euro). In Lokalwährungen entspricht dies einem leichten Minus von 0,8%, in Konzernwährung beträgt der Rückgang 3,4%. Das Betriebsergebnis (EBIT) der Gruppe erhöhte sich um 0,6% auf CHF 176,3 Mio bzw. 165,1 Mio Euro (Vorjahr: CHF 175,3 Mio/164,2 Mio Euro). Das Konzernergebnis stieg um 0,5% auf CHF 138,3 Mio bzw. knapp 130 Mio Euro (Vorjahr: CHF 137,6 Mio(128,9 Mio Euro).

Sowohl bei Flooring Systems wie auch bei Movement Systems hat Forbo seine Produktportfolios mit Neuentwicklungen ergänzt und in wachstumsunterstützende Projekte ebenso investiert wie in neue Technologien und Effizienzsteigerungsmassnahmen. Verbesserte Einkaufskonditionen und vorausschauendes Handeln haben laut Forbo dazu beigetragen, eine leichte Steigerung des Konzerngewinns zu erzielen. Der Geschäftsbereich Flooring Systems erzielte einen Nettoumsatz von CHF 870,5 Mio (Vorjahr: CHF 913,2 Mio), was in Lokalwährungen einem Rückgang von 1,5% entspricht (-4,7% in Konzernwährung). Der Anteil am Konzernumsatz betrug 67,9%.



Für 2020 geht Forbo von einem wirtschaftlich schwierigen Jahr aus und erwartet beim Umsatz in Lokalwährungen einen leichten sowie beim Konzernergebnis einen etwas höheren Rückgang gegenüber dem Vorjahr.