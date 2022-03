03.03.2022

Forbo steigert Umsatz und Ergebnis signifikant

Die Forbo-Gruppe realisierte im Geschäftsjahr 2021 einen Nettoumsatz von CHF 1 254,0 Mio (Vorjahr: CHF 1 117,7 Mio). Das Betriebsergebnis (EBIT) der Gruppe stieg um 30,7% auf CHF 179,0 Mio (Vorjahr: CHF 137,0 Mio).

Forbo, ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik, blickt auf ein gutes Berichtsjahr zurück. Währungsbereinigt hat Forbo sowohl bei Umsatz wie auch Ertrag das Vor-Pandemie-Niveau von 2019 übertroffen. Dies in einem volatilen und herausfordernden Umfeld, beeinflusst von Einschränkungen in der Verfügbarkeit von Rohmaterialien sowie markanten Kostensteigerungen.

Entwicklung der Fußbodensparte

Der Geschäftsbereich Forbo Flooring Systems erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Nettoumsatz von CHF 851,8 Mio (Vorjahr: CHF 757,0 Mio), was in Konzernwährung einer Erhöhung von 12,5% entspricht (11,7% in Lokalwährungen). Der Anteil am Konzernumsatz 2021 betrug 67,9%. Diesen Anstieg erreichte der Geschäftsbereich trotz zunehmender Verknappung und Teuerung von Baumaterialien sowie fehlender Installationskapazitäten bei Kundenprojekten in einigen Märkten, was teilweise zu Verschiebungen von Aufträgen geführt hat. Projekte im Gesundheitswesen, in Ausbildungseinrichtungen und im Ladenbau mehrten sich, bescheiden blieb die Nachfrage insbesondere bei Büroräumlichkeiten sowie im Gastrogewerbe. Insgesamt verzeichneten alle drei Regionen, auch aufgrund erfolgreicher internationaler Key-Account-Aktivitäten, ein deutliches Umsatzplus: am stärksten in Asien/Pazifik, ebenso zweistellig in Amerikas und ähnlich positiv in Europa.

Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 19,4% auf CHF 131,2 Mio (Vorjahr: CHF 109,9 Mio), was insbesondere auf die verbesserte Produktionsauslastung aufgrund des höheren Umsatzes sowie die gesteigerte Produktivität zurückzuführen ist. Dem entgegengewirkt haben jedoch die massiv angestiegenen Rohmaterial- und Frachtpreise, die teilweise mit Preiserhöhungen unsererseits kompensiert werden konnten. Die EBIT-Marge stieg um 0,9 Prozentpunkte auf 15,4% (Vorjahr: 14,5%).

Der Geschäftsbereich Forbo Movement Systems erzielte im Berichtsjahr einen Nettoumsatz von CHF 402,2 Mio (Vorjahr: CHF 360,7 Mio), was in Konzernwährung gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 11,5% entspricht (11,9% in Lokalwährungen). Der Anteil am Konzernumsatz 2021 betrug 32,1%.

Ausblick für 2022

Forbo geht davon aus, dass uns die Pandemie weiterhin begleiten wird, auch wenn deren Ausmaß das Geschäftsjahr 2022 weniger stark beeinflussen wird. Die steigenden Preise bei Rohmaterialien, Fracht- und Energiekosten sowie die deutlich höheren Personalkosten werden Forbo auch im neuen Jahr fordern. Die Mehrkosten werden durch Effizienzsteigerungen und Verkaufspreisanpassungen weitestgehend kompensiert. Forbo geht davon aus, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 sowohl Umsatz in Lokalwährungen als auch Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahr leicht steigern kann.