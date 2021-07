30.07.2021

Forbo: Fußbodensparte mit deutlichem Umsatzplus

Die Forbo-Gruppe, ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik, erreichte im ersten Halbjahr 2021 einen Nettoumsatz von CHF 623,1 Mio. was einem Wachstum von 14,9% entspricht.

Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich auf CHF 82,1 Mio. (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 41,1 Mio.), was knapp einer Verdoppelung entspricht. Das Konzernergebnis verdoppelte sich auf CHF 63,5 Mio. (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 31,7 Mio.).

Die Fußbodensparte Flooring Systems verzeichnete im 1. Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum von 15,5% in Konzernwährung auf CHF 423,1 Mio. (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 366,2 Mio). Alle drei Regionen verzeichneten ein zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen: Asien/ Pazifik am höchsten, gefolgt von Europa und etwas niedriger Amerikas. Deutschland, die Niederlande, die Schweiz und Osteuropa verzeichneten ein solides Umsatzplus. Die Aktivität der Bauklebstoffe wies insgesamt ein sehr erfreuliches Umsatzwachstum aus.

Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 68,9% auf CHF 61,8 Mio. Dieser markante Anstieg begründet sich in der positiven Umsatzentwicklung, der Anpassung der Betriebsstrukturen sowie dem starken operativen Leverage. Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 14,6% (Vergleichsperiode Vorjahr: 10,0%).

Ausblick für 2021

Bezüglich des Ausblicks für das Gesamtjahr 2021 ist Forbo vorsichtig optimistisch und erhöht seine Einschätzung zu Umsatz und Konzernergebnis. Unter der Voraussetzung, dass sich die Rahmenbedingungen insgesamt nicht grundlegend verändern, geht Forbo für das Gesamtjahr 2021 von einem nahezu zweistelligen Umsatzwachstum aus und erwartet ein Konzernergebnis, das bis zu einem Viertel über dem Vorjahr liegt.