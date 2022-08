10.08.2022

Forbo Flooring Systems: Wechsel in der Geschäftsführung

Am 1. August 2022 trat Peter Schulte die Position des Geschäftsführers der Forbo Vertriebsstandorte Deutschland, Österreich und Schweiz an. Zunächst werden Peter Schulte und der bisherige Geschäftsführer Martin Thewes das Geschäft gemeinsam führen, bevor Thewes eine neue Funktion im Geschäftsbereich Forbo Flooring Systems übernimmt.

Peter Schulte (li.) ist seit 1. August 2022 neuer Geschäftsführer von Forbo Flooring Systems D/A/CH. Er folgt auf Martin Thewes, der die Position des Global Director Sales Excellence and Pricing übern... - © Forbo Flooring Systems

Peter Schulte verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung in der Führung von Marketing- und Vertriebsorganisationen in den Bereichen Innenausbau und Fassade. Er ist fest in der Interior- und Ausbaubranche verankert und deshalb auch mit dem umfangreichen Forbo Linoleumprogramm bereits bestens vertraut.

Peter Schulte folgt auf Martin Thewes, der mehr als 26 Jahre für das Unternehmen tätig ist, davon 17 Jahre als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing im deutschsprachigen Bereich .

Nach seinen 17 Jahren als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing D/A/CH, übernimmt Martin Thewes die Position des Global Director Sales Excellence and Pricing des Forbo Flooring Systems Geschäftsbereichs und widmet sich neuen internationalen Aufgaben, wo er als Teil des Divisional Boards eng mit den Flooring Systems Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbunden bleiben wird.