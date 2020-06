30.06.2020

FN Neuhofer: Seniorchef feiert 80. Geburtstag

Das Familienunternehmen FN Neuhofer mit Sitz in Zell am Moos/Österreich feiert am 30. Juni den 80. Geburtstag des Seniorchefs Franz Neuhofer. Anlass zum Feiern bietet auch das 370-jährige Bestehen des Unternehmens.

Bei FN Neuhofer feiert Seniorchef Franz Neuhofer seinen 80. Geburtstag. - © FN Neuhofer

Franz Neuhofer hatte 1965 das Sägewerk von seinem Vater übernommen und bis ins Jahr 2000 geführt. Noch heute lässt sich der Seniorchef vom Alter keineswegs daran hindern, noch immer tatkräftig im Unternehmen mitzuwirken.



Hervorgegangen ist das heute weltweit agierende Unternehmen aus einer kleinen Mühle und einem Sägewerk. Bereits 1985 wurde die Entscheidung getroffen, sich auf die Leistenherstellung zu fokussieren und es folgten massive Investitionen in den Ausbau des Standortes sowie in den Maschinenpark. Das Sägewerk wurde 1998 geschlossen und ein modernes Logistikzentrum auf dem bestehenden Firmengelände errichtet. Heute führt Franz Neuhofer jun. das Unternehmen erfolgreich in der 10. Generation.