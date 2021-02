15.02.2021

FHR: Jens Irmer startet als Business Development Manager

Mit Jens Irmer (49) erweiterte die Verbundgruppe Fachhandelsring GmbH (FHR) zum Jahresanfang 2021 ihre Kompetenzlinie im Bereich der Entwicklung neuer Geschäftsfelder.

Jens Irmer ist neuer Business Development Manager beim FHR. - © FHR

Als Business Development Manager ist Jens Irmer mit Focus auf das Handwerk beim FHR mit der Konzeption und Implementierung von Strategien, der Ausweitung bestehender Marktzugänge sowie mit dem Erschließen neuer Geschäftsoptionen tätig. Die Betreuung von Key-Kunden gehört ebenso zu seinem Aufgabengebiet.

Der Diplom-Betriebswirt Jens Irmer verfügt über langjährige Branchenerfahrung bei Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG im Bereich Sales Support, insbesondere im Customer Service, Technischen Service und der Vertriebsplanung. In seinem Verantwortungsbereich agierte er als zentrale Schnittstelle zwischen Kunden, Außendienst und Organisation. Ebenso gehörte die zentrale organisatorische Koordination aller Auftragsfertigungen im Bereich Objekt zu seinem Aufgabengebiet.