08.04.2020

FEP: Corona stoppt positiven Trend beim Parkettverbrauch

Die europäischen Parkettmärkte waren gut in das Jahr 2020 gestartet und zeigten im Januar und Februar stabile bis leicht positive Trends. Doch Covid-19 setzte dieser positiven Entwicklung im März ein Ende.

Wie der Verband der Europäischen Parkettindustrie (FEP) mitteilt, zeigen die vorläufigen Ergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum einen stabilen Parkettverbrauch in Skandinavien (mit Ausnahme Schwedens aus strukturellen Gründen), den baltischen Staaten und sogar in Deutschland, wo die Marktaktivitäten nach Beobachtungenb des FEP vorerst noch anhalten. Der Süden Europas hingegen, der aufgrund von Corona strengere Restriktionsmaßnahmen erfährt, meldet bereits deutliche Rückgänge beim Parkettverbrauch.

Deutschland

Der Parkettverbrauch in Deutschland blieb im ersten Quartal 2020 unverändert (0 bis -1%). Der deutsche Markt zeigte sich bis Anfang März stabil und startete im Vergleich zu 2019 gut. Einzelhandelsgeschäfte sind jetzt geschlossen, aber Baumarktgeschäfte sind in den meisten Bundesländern noch geöffnet. Unternehmen und Verlegebetriebe arbeiten noch immer. Die Produktions- und Bautätigkeiten gehen (mit Einschränkungen) vorerst weiter.

Österreich

Der Parkettabsatz in Österreich ist im ersten Quartal 2020 im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres 2019 um 10% deutlich zurückgegangen. Im Januar und Februar waren die Aktivitäten am Markt gut, aber im März brach der Markt zusammen. Inzwischen habe einige Unternehmen den Betrieb eingestellt.

Schweiz

Die Daten zeigen, dass der Parkettkonsum in der Schweiz in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 um 8% gesunken ist. Der Schweizer Markt stagnierte, bevor er in den letzten beiden Märzwochen einbrach. Baustellen werden geschlossen und die Aktivitäten reduziert. Die Restriktionsmaßnahmen sind im französischsprachigen Teil des Landes deutlich härter.