03.09.2020

FEB: Wulff ist neues Fördermitglied

Das Familienunternehmen Wulff unterstützt ab sofort den FEB - Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V. als neues Fördermitglied. Damit hat der FEB derzeit neun Mitglieder sowie 28 Fördermitglieder.

Mit Wulff als neuzugang ist die Zahl der FEB-Fördermitglieder auf 28 gestiegen. - © FEB e.V.

Als Familienunternehmen gehört Wulff in Deutschland zu den führenden Großhandels- und Industriepartnern für vier Handwerksbereiche: das Lackierhandwerk, das Malerhandwerk, das Tischlerhandwerk und das Verlegehandwerk. Als FEB-Förderer will das Unternehmen mit Sitz in Lotte "die Zukunft der Branche mit unserer Erfahrung mitgestalten", erklärte Verkaufsleiter Jörg Dronia.

Bei der Verlegung von Bodenbelägen versprechen die Produkte von Wulff einen perfekten Untergrund und eine sichere, besonders emissionsarme sowie umweltschonende Verklebung. Der Hersteller blickt auf eine 130-jährige Tradition und setzt auf eigenständig entwickelte und selbst hergestellte Produkte, die dem Handwerk das Leben leichter machen sollen.