14.07.2020

FEB: Volkmar Halbe in den Vorstand der AGPU gewählt

Die AGPU - Arbeitsgemeinschaft PVC und UMWELT e. V. hat den Vorsitzenden des FEB - Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V. auf der diesjährigen Mitgliederversammlung in seinen Vorstand gewählt. Die Versammlung fand coronabedingt per Videokonferenz statt.

Volkmar Halbe, Vorstandsvorsitzender des FEB, sitzt jetzt auch im Vortsand der AGPU. - © FEB

Insgesamt wurden fünf neue Vorstandsmitglieder in den zehnköpfigen AGPU-Vorstand aufgenommen. Die Arbeitsgemeinschaft engagiert sich seit 30 Jahren für den nachhaltigen Werkstoff PVC. Als Stimme der PVC-Branche repräsentiert sie mit ihren rund 60 Mitgliedsunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette, bündelt das Wissen vieler Experten und fördert dessen Austausch. Zudem steht sie im Dialog mit Entscheidern und Meinungsbildern, schafft Transparenz und fördert Vertrauen in die nachhaltige Entwicklung des Werkstoffs.



Der FEB ist ein wichtiges Mitglied innerhalb der AGPU, denn der Fachverband vertritt stellvertretend für alle seine Mitglieder und Förderer die Interessen des Systems rund um die elastischen Bodenbeläge. Die Mitgliedschaft bei der AGPU bietet den FEB-Mitgliedern eine ganze Reihe von Vorteilen, schreibt der FEB in einer Mitteilung. Auf hochkarätigen Veranstaltungen wie Workshops und Schulungen oder in Arbeitskreisen netzwerken Mitglieder mit wichtigen Partnern aus dem In- und Ausland der gesamten PVC-Branche. Insgesamt ist die Mitgliedschaft in der AGPU für den FEB ein wichtiges Bündnis, um mit vielen Experten die eigenen Ziele im Bereich Recycling sowie der werkstofflichen Wiederverwendung erfolgreich zu gestalten.



Die AGPU will die klare Ausrichtung auf die Zukunftsthemen ab 2021 auch im Namen verankern und benennt sich um in „VinylPlus Deutschland e. V.“. Die AGPU ist assoziiertes Mitglied von VinylPlus, der freiwilligen Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Industrie zur nachhaltigen Entwicklung. Beide Organisationen sind über verschiedene Gremien und eine Vielzahl an Projekten bereits heute eng verbunden.