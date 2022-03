04.03.2022

FEB: Projektgruppe zur vertikalen Verwendung von elastischen Belägen

Noch in diesem Jahr will der FEB einen Leitfaden zur sach- und fachgerechten Verlegung von elastischen Bodenbelägen an Wänden erstellen.

Kompetente Ratgeber: Die Technischen Informationen des FEB. - © FEB

Der Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V. (FEB), beobachtet eine steigende Nachfrage nach der vertikalen Verwendung von elastischen Bodenbelägen. Doch, nicht jeder Belag ist für die Wand geeignet und die Verlegung in der Vertikalen gehört zu den anspruchsvollen Belagsarbeiten. Um Fehler zu vermeiden, zur Optimierung der Planung und Unterstützung der Verarbeiter sowie allgemein zur Sicherung einer guten Qualität für die Verbraucher konstituierte der FEB am 3. März 2022 eine Projektgruppe zum Thema.

Ziel ist die Erstellung eines Leitfadens zur sach- und fachgerechten Verlegung von elastischen Bodenbelägen an Wänden. „Die „Technische Information, TI 6 - Vertikale Verwendung elastischer Beläge“ soll im laufenden Jahr fertig gestellt werden und den Stand der Technik wiedergeben“ so FEB-Vorstand Volkmar Halbe. Aktuell gehören 13 Mitarbeiter der FEB Förderer und Mitglieder der Projektgruppe an.