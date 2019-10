18.10.2019

FEB: Oskar Lehmann GmbH wird 28. Fördermitglied

OL – Oskar Lehmann, Spezialist für Kunststofftechnik, Konstruktion und Werkzeugbau wird ab sofort Förderer des FEB – Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V.

Aktuell besteht der FEB aus neun Mitgliedern und 28 Fördermitgliedern. - © FEB

Das von Oskar Lehmann 1961 gegründete Unternehmen entwickelt und fertigt mit über 220 Mitarbeitern technische Produkte aus Kunststoff. Im Bereich der Inneneinrichtungen bietet der Hersteller eine Vielzahl an Lösungen, z.B. Möbelgleiter, Höhenversteller sowie Möbelbeschläge. Der Unternehmenssitz befindet sich in Blomberg - Donop, in der Nähe von Lemgo.