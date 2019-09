11.09.2019

FEB: Hans Joachim Schilgen in den Ruhestand verabschiedet

FEB Geschäftsführer Hans Joachim Schilgen wechselte altersbedingt Ende Juli in den Ruhestand. Damit endet seine Geschäftsführertätigkeit für den Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V..

Hans Joachim Schilgen (links) und der neue Vorsitzende des Vorstandes Volkmar Halbe. - © FEB

„Nach neunjährigem Bestehen des Fachverbandes begründete die Bestellung von Hans Joachim Schilgen zum ersten hauptamtlichen Geschäftsführer ab dem 1. Januar 2012 eine neue Ära im Fachverband. Zusammen mit der neuen Geschäftsstelle in Münster war das ein Meilenstein in der Entwicklung und Professionalisierung des FEB“, bilanzierte der stellvertretende FEB-Vorsitzende Oliver Kluge anlässlich der feierlichen Verabschiedung von Hans Joachim Schilgen am 9. September in Münster.

In der Branche verankert

Der Rechtsanwalt Hans Joachim Schilgen stammt aus einer Emsdettener Textil- und Webereifamilie. Das Industrieunternehmen, bis zur fünften Generation familiengeführt, war spezialisiert auf die Herstellung von technischen Geweben. Er begann seine Karriere 1978 in Emsdetten und war 19 Jahre Geschäftsführer des VDHI – Verband der Deutschen Heimtextilien- Industrie e. V., bevor er zum Geschäftsführer des FEB bestellt wurde.

Neuer FEB-Vorstand gewählt

In einer ordentlichen Mitgliederversammlung des FEB wurde ebenfalls am 9. September eine Satzungsänderung beschlossen, auf deren Basis Volkmar Halbe, der bisher kommissarisch den Vorstandsvorsitz einnahm, zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes bestellt wurde. Außerdem wurden die bestehenden Vorstandsmitglieder turnusgemäß einstimmig wiedergewählt. Dem Vorstand gehören neben Volkmar Halbe Stephan Wolff, (Sprecher Arbeitskreis Produkt- und Anwendungstechnik), Olivier Bossuyt (stv. Vorsitzender und Schriftführer), Oliver Kluge (stv. Vorsitzender und Schatzmeister) sowie Tilo Höbel (Sprecher Arbeitskreis Marketing) an.

Geschäftsführung künftig ausgegliedert

Volkmar Halbe ist geschäftsführender Gesellschafter einer Beratungsgesellschaft in Münster. Die Gesellschaft wird die laufenden Verbandsgeschäfte sowie die Führung und Organisation der Geschäftsstelle übernehmen. Die Stelle des Verbandsgeschäftsführers wird deshalb künftig nicht mehr besetzt.