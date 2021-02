23.02.2021

FEB: Elastische Bodenbeläge mit Absatzplus

Der Absatz elastischer Bodenbeläge wächst in 2020 in der DACH -Region um 2,1 % oder um mehr als 1,1 Mio. Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr.

Absatz der Produktarten in DACH im Vergleich zum Vorjahr. - © FEB

„Elastische Bodenbeläge erweisen sich in Deutschland als absolut krisenfest“, berichtet Volkmar Halbe, Vorsitzender des FEB - Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V.. Einem starken ersten Quartal folgte ein etwas schwächeres zweites Quartal in 2020. Das dritte Quartal sei dann schon wieder dynamisch positiv gewesen.

Österreich und Schweiz schwächeln. Deutschland stark

Österreich und die Schweiz schwächelten besonders im ersten Halbjahr 2020 in allen Produktarten außer PVC-Designbeläge mit Klicksystemen. Beide Märkte zeigten jedoch sehr gute Absätze im 3. und 4. Quartal 2020. Der Turnaround konnte aber das Minus aus dem ersten Halbjahr nicht ganz ausgleichen.

In Deutschland stagnierte der Absatz für heterogene und homogene PVC-Bahnenware einschließlich der Sicherheitsbodenbeläge. Auch Bodenbeläge aus alternativen Kunststoffen, aus Linoleum und aus Kautschuk stagnierten.

Diese Entwicklung und das Minus aus Österreich und der Schweiz konnte jedoch durch eine rasante Absatzentwicklung bei den PVC-Designbelägen und eine gute Entwicklung der Bodenbeläge aus Cushioned Vinyl (CV), so der FEB, mehr als ausgeglichen werden.

PVC-Designbeläge dominieren

Der Absatz elastischer Bodenbeläge wächst in 2020 in der DACH -Region um 2,1 % oder um mehr als 1,1 Mio. Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr. PVC-Designbeläge erreichen erstmals 50 % des Volumens der gesamten elastischen Bodenbeläge in DACH. Und die Aussichten bleiben gut. Volkmar Halbe. „Die ersten Wochen im neuen Jahr setzen den positiven Trend fort und lassen wirtschaftlich auf ein weiteres Erfolgsjahr hoffen.“