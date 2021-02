11.02.2021

EuroSkills in Graz: Neuer Termin steht fest

Aus den "EuroSkills 2020" in Graz werden die "EuroSkills 2021": Nachdem die Europameisterschaft der Berufe coronabedingt mehrfach verschoben werden musste, stehen jetzt ein Termin und ein Veranstaltungsort fest.

Nuer Termin für die erste österreichische Auflage von "EuroSkills": 22. bis 26. September 2021. Sämtliche Wettbewerbe werden an den Schwarzl See verlegt: Ein großzügiges Open-Air- Gelände, das gute Erreichbarkeit sowohl mit dem eigenen PKW als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet und es mit rund 10.000 Quadratmetern mehr Fläche ermöglicht, die Wettbewerbe in großflächigen Zeltbauten stattfinden zu lassen.

Die Veranstalter erwarten 450 Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern, die sich in 45 Berufen messen. Die deutschen Parkettleger sind bei dem wettbewerb durch Regina Fraunhofer aus dem niederbayerischen Unterkenading bei Reisbach vertreten.